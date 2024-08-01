Жители Актау обеспокоены ночной обработкой деревьев от вредителей

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 9 микрорайона. Она выразила обеспокоенность по поводу ночной обработки деревьев от вредителей, опасаясь, что использование химических средств может негативно повлиять на здоровье людей и животных. Какой препарат используется для химической обработки зеленых насаждений, и насколько он безопасен для людей и животных, рассказали в ТОО «Green City Aktau».

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Жительница 9 микрорайона Мария поделилась, что стала свидетелем ночной обработки деревьев. Это вызвало у неё беспокойство, так как она не уверена, насколько безопасны эти процедуры для людей и животных.

Все деревья поливают без разбора. На них могут быть птицы, внизу гуляют кошки, люди ходят. Вдруг, это небезопасно для здоровья? Мало того, что периодически распыляют что-то с самолётов, теперь начали и с машин. А потом у нас вспышки вирусных инфекций, - пожаловалась жительница Актау.

В ТОО «Green City Aktau» рассказали, что опасность препаратов против насекомых-вредителей оценивают по степени воздействия на человеческий организм. Все средства подразделяют на 4 класса:

1-й класс – это чрезвычайно опасные вещества, которые используют только для обработки производственных, складских и других нежилых помещений с последующим тщательным проветриванием;

2-й класс – высокоопасные химикаты, запрещенные для обработки пищевых культур, их можно применять только специально обученному персоналу;

3-й класс – умеренно опасные препараты с низкой токсичностью для человека и других теплокровных, предназначены для использования в полях, садах и огородах, населением в быту;

4-й класс – слабо опасные препараты, имеют низкий уровень токсичности и быстро разрушаются в природных условиях, поэтому рекомендованы для обработки плодовых культур.

В Актау с 28 мая 2024 года идут работы по химической обработке зелёных насаждении. В работе применяются инсектицид 3-класса безопасности «Децис-Эксперт», разрешённый к ввозу, реализации и применению на территории Республики Казахстан. Инсектицид, разведённый в соотношении 100 мл препарата на 1000 литров воды, является слабо концентрированным и не оказывает влияние на состояние здоровья людей, животных и птиц, - заявил руководитель ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.

Он также отметил, что работы проводятся в соответствии с «Инструкцией о применении» только в вечерние и ночные часы, так как именно в это время суток вредители активны и препарат действует с большим эффектом.

Напомним, в начале мая этого года специалисты Казахского научно-исследовательского института защиты растений и карантина им. Ж. Жиембаева провели мониторинг зеленых насаждений города. По результатам анализа, проведенного в специальной лаборатории, были даны соответствующие рекомендации. На их основании для химических обработок используются препараты против тли, короеда, ильмового листоеда и других вредителей.