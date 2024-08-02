Где отключат воду и электроэнергию в Актау 2 августа

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

В связи с проведением ремонтных работ питьевую воду отключили в 14 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 11, с 26 по 32А, Б, 87, здание больницы «Нейрон» и Дом ребенка. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00. Также без питьевой воды остались жители 3А микрорайона. Под ограничением дома №№ 23, 26, 27, 30. Ориентировочно до 17.00.

Также в связи с порывами техническую воду отключили в следующих микрорайонах:

- 28 микрорайон, в домах №№ 2, 3, 5, здание «Аман», ориентировочно до 20.00;

- 2 микрорайон, в домах с 58 по 60, с 69 по 72, здание «Алатау» и «Бикада», ориентировочно до 17.00;

- 29 микрорайон, в доме № 20, ориентировочно 14.00;

- 28 микрорайон, в доме №33, ориентировочно до 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 2 августа, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.