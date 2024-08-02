Архитектурные гримасы! Жители ЖК в Актау выступают против строительства павильона

фото прислано жителями

Эта территория, думали люди, предназначалась для парковки их автомобилей. Однако выяснилось, что земля давно отдана в аренду и теперь на этом месте построят торговую точку, которая перекроет половину дома и, по мнению жителей, создаст препятствия при проезде крупной техники в случае, например пожара.

Актаусцы переживают за свою безопасность. Говорят, что расстояние от многоквартирного дома до будущего павильона буквально 10 метров, по идее, тротуар для пешеходов. Если в левой части здания произойдет пожар, техника не сможет подъехать.

Не меньше людей волнует внешний облик дома. По их словам, павильон в 330 квадратных метров сильно испортит общий вид.

«Кто утверждает эти павильоны. Опять какую-нибудь донерную пристроят или нечто подобное! Тут должна была быть парковка для машин. Но в акимате сказали, что земля не наша, а собственность города. И, мало ли, что мы там себе придумали! Неужели нет никаких расчетов по безопасности и комфорту, я уже молчу о том, чтобы пытаться сделать внешний вид города красивым и не «втыкать» в пустые места непонятные строения», - высказала общую точку зрения одна из жительниц ЖК «Орлеу».

Недовольны таким «сюрпризом» и предприниматели, выкупившие торговые площади на первом этаже в жилом комплексе.

Фото прислано жителями. Красным обозначено место, где строится павильон.

«Мы приобрели, арендовали недвижимость вдоль дороги, специально выбирали место, делали вывески, вкладывались в товар и ремонт. И тут, здравствуйте, никто нас за этим павильоном не увидит даже. Почему интересы одного предпринимателя ставятся выше интересов десятков бизнесменов и сотни жильцов?», - недоумевают владельцы торговых площадей в ЖК «Орлеу».

В акимате сообщили, что данный участок был выдан еще 3 года назад. У предпринимателя есть вся необходимая документация для возведения павильона.

«В 2021 году постановлением акима города этот участок площадью в 330 квадратных метров был выделен для расширения мобильных павильонов. В настоящее время строительные работы уже начаты», - сказал заведующий сектором городского отдела земельных отношений Жандос Отелгенов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что теоретически нормы застройки и расстояния между зданиями у них есть, однако озвучивать цифры и отвечать на вопрос «нарушены ли эти показатели в данном случае» тактично не стали, поскольку данная служба с 2012 года никак не связана с выдачей разрешений на строительство. Их мнение попросту перестали спрашивать. И, возможно, зря.