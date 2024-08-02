Жители Мангистау требуют убрать СТО подальше от их домов

Жителей Баскудука не устраивает соседство со станцией техосблуживания автомобилей. Чтобы объяснить ситуацию, они даже записали видеообращение. Предприниматель на доводы людей заявил, что работает законно и никуда съезжать не собирается. А все претензии жителей назвал завистью к его умению зарабатывать деньги.

коллаж Lada.kz

Жители поселка Баскудук обращаются в редакцию lada.kz не в первый раз. В местном акимате они тоже частые гости. Сначала их просили подождать три месяца, потом сказали, что, наконец, написали заявление. Только вот веры в изменения у людей уже нет. Они записали видеообращение, где подробно рассказали, какие именно неприятности им доставляет соседство с СТО.

«Они уже как 2,5 года открыли крупное СТО среди жилого массива. Оно состоит из 9-10 гаражей, здесь постоянно стоят по 10-20 аварийных машин, большинство с газовыми баллонами. Ведутся сварочные работы. Есть вероятная опасность и угроза жизни жителям. Если взорвутся эти машины, кто даст нам гарантию нашей безопасности. Мы, жители, потеряли покой. Каждый день с 10 утра до 23 часов ведется работа: шум, звуки по металлу, запах едкого ацетона. Он отравляет всю окружающую местность и улицу, проникает в дом. У детей и взрослых массово началась аллергия, одышка, у взрослых - давление до 180 поднимается. Как нам быть? Летом, в жару, нам нечем дышать, окна не открыть. После работы в тишине не отдохнуть. Просто нет такой возможности. Из-за сварочных работ у всех соседей возникает нехватка электроэнергии, мигает свет, портится техника. Уже сгорели швейная машина, телевизор, стиралка, кондиционеры. Кто возместит этот ущерб?», - обращаются люди к местным властям.

Предприниматель же утверждает, что никакого шума его СТО не производит. Он честный бизнесмен, а жалующиеся - просто его недовольные родственники.

«Большинство соседей относятся к моему бизнесу хорошо. Никому я не мешаю. Плачу налоги, содержу 10 сотрудников. Все документы оформлены. Какой может быть запах краски? У меня новейшее оборудование. Красим на покрасочной камере, там фильтры, запах нейтрализуется. Тишину я не нарушаю. В целом после 6 часов у меня сотрудники уже домой уходят», - заявил предприниматель.

Люди заявляют, что ни о каком графике работы до 18 часов речи идти не может. Они уже стали вести видеодневник наблюдения за СТО. Одно из их видео было снято в сумерках, на нем зафиксирован шум и активная деятельность предприятия.

Напомним, жители поселка Баскудык недовольны соседством с автомастерской. Люди говорят, что бизнес-объект доставляет им массу неудобств: на протяжении всего дня шум от ремонта, звуки сварки, запах краски. В акимате дали время предпринимателю на переселение. Однако по происшествию отведенного срока акимат сообщил о том, что намеревается отправить служебную записку в земельную инспекцию с целью дальнейшего разбирательства по данному участку в правовом поле.