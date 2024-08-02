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02.08.2024, 15:24

Жители Мангистау требуют убрать СТО подальше от их домов

Общество 0 0 Наталья Вронская

Жителей Баскудука не устраивает соседство со станцией техосблуживания автомобилей. Чтобы объяснить ситуацию, они даже записали видеообращение. Предприниматель на доводы людей заявил, что работает законно и никуда съезжать не собирается. А все претензии жителей назвал завистью к его умению зарабатывать деньги.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

Жители поселка Баскудук обращаются в редакцию lada.kz  не в первый раз. В местном акимате они тоже частые гости. Сначала их просили подождать три месяца, потом сказали, что, наконец, написали заявление. Только вот веры в изменения у людей уже нет. Они записали видеообращение, где подробно рассказали, какие именно неприятности им доставляет соседство с СТО.

«Они уже как 2,5 года открыли крупное СТО среди жилого массива. Оно состоит из 9-10 гаражей, здесь постоянно стоят по 10-20 аварийных машин, большинство с газовыми баллонами. Ведутся сварочные работы. Есть вероятная опасность и угроза жизни жителям. Если взорвутся эти машины, кто даст нам гарантию нашей безопасности. Мы, жители, потеряли покой. Каждый день с 10 утра до 23 часов ведется работа: шум, звуки по металлу, запах едкого ацетона. Он отравляет всю окружающую местность и улицу, проникает в дом. У детей и взрослых массово началась аллергия, одышка, у взрослых - давление до 180 поднимается. Как нам быть? Летом, в жару, нам нечем дышать, окна не открыть. После работы в тишине не отдохнуть. Просто нет такой возможности. Из-за сварочных работ у всех соседей возникает нехватка электроэнергии, мигает свет, портится техника. Уже сгорели швейная машина, телевизор, стиралка, кондиционеры. Кто возместит этот ущерб?», - обращаются люди к местным властям.

Предприниматель же утверждает, что никакого шума его СТО не производит. Он честный бизнесмен, а жалующиеся - просто его недовольные родственники.

«Большинство соседей относятся к моему бизнесу хорошо. Никому я не мешаю. Плачу налоги, содержу 10 сотрудников. Все документы оформлены. Какой может быть запах краски? У меня новейшее оборудование. Красим на покрасочной камере, там фильтры, запах нейтрализуется. Тишину я не нарушаю. В целом после 6 часов у меня сотрудники уже домой уходят», - заявил предприниматель.

Люди заявляют, что ни о каком графике работы до 18 часов речи идти не может. Они уже стали вести видеодневник наблюдения за СТО. Одно из их видео было снято в сумерках, на нем зафиксирован шум и активная деятельность предприятия.

Напомним,  жители поселка Баскудык недовольны соседством с автомастерской. Люди говорят, что бизнес-объект доставляет им массу неудобств: на протяжении всего дня шум от ремонта, звуки сварки, запах краски. В акимате дали время предпринимателю на переселение. Однако по происшествию отведенного срока акимат сообщил о том, что намеревается отправить служебную записку в земельную инспекцию с целью дальнейшего разбирательства по данному участку в правовом поле.

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