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02.08.2024, 18:13

Сколько детей находится на попечении государства в Мангистау

Общество 0 0 Наталья Вронская

По последним данным в Казахстане проживает 22 081 ребенок-сирота, или ребенок, оставшийся без попечения родителей. В стране функционирует 116 организаций для брошенных детей. Редакция lada.kz узнала, сколько сирот воспитывается в Мангистауской области.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По сравнению со страной, регион можно назвать образцово-показательным. В Мангистау всего 2 госучреждения, занимающихся воспитанием детей, оставшихся без попечения родителей. Общее число воспитанников - 42 человека. И эта цифра, говорят ответственные лица, регулярно меняется, поскольку некоторые дети отданы в областной специализированный детский дом на время.

«Сейчас идет тенденция к снижению количества детей без родителей. Например, у нас сегодня всего лишь 13 детей. Из них брошенных всего двое. Еще двое детей  остались без попечения родителей, у одного мама в колонии. Ребенок остается за ней. А девочка маленькая из социально неблагополучной семьи, пьющие родители. Пока они не исправятся, ребенок находится у нас. Отдел опеки и полиция следят. Остальные все дети  у нас находятся в связи с тяжелой временной ситуацией родителей. То есть, это мамы, которые работают, ищут жилье, посещают детей и забирают их, но по личным обстоятельствам не могут за ними ухаживать . Это нормальные, хорошие родители, просто жизнь так сложилась у них», - рассказала главный врач ГУ «Областной специализированный дом ребенка» Сару Ермуханова.

Оба брошенных ребенка, по словам главного врача, имеют серьезные проблемы со здоровьем.

«Первый - Бакыт. Это мальчик, которого привезли из Жанаозена 4 года назад, его бросили в мусорный бак. У него диагноз ДЦП. Мы всеми силами очень стараемся ему помочь. Проводим реабилитацию. В этом году вышли на специальных врачей-хирургов из Тулы, они приезжали в Шымкент, мы туда отвезли его. Ему провели операцию, и сегодня прогресс очень заметен. Он стал поднимать голову, пытается переворачиваться. Возили мы в Шымкент и девочку Нур. Однако ее медики оперировать не стали, сказали, что невозможно из-за диагноза. У нее врожденный порок развития костно-мышечной системы, редкое заболевание, мама бросила», - дополнила Сару Ермуханова.

В Мангистау детских домов для подростков нет. Единственное учреждение для детей от 4 лет и старше - Детская деревня семейного типа. Она сильно отличается от обычного детдома. В ней воспитанники живут в так называемых «семьях». У каждого своя мама, отдельный дом на несколько детей. На сегодняшний день в этом госучреждении воспитывается 29 ребят. Сколько из них подлежит усыновлению, нам не озвучили.

Ранее в регионе функционировал еще Детский дом в городе Жанаозен. Вот уже 12 лет как он был закрыт. Открывать новый, говорят в облоно, нет потребности. И эта тенденция радует.

К сожалению, по республике не все так радужно. Только на начало года в стране числится сирот: 96 - младенцев, 445 - дети от 2 до 4 лет, 5 562 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет и 15 978 детей - подростки до 17 лет.

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