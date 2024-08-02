Военнослужащие из Актау отправились на бесплатную учебу в вузы страны

Срочники из Военно-морской базы Актауского гарнизона отправились в Актобе, Алматы и Щучинск. Там они без вступительных экзаменов, находясь на полном обеспечении государства, будут зачислены в военные учебные заведения Министерства обороны, а через несколько лет станут профессиональными офицерами и сержантами, сообщает пресс-служба актауского гарнизона Министерства обороны Республики Казахстан.

фото пресс-службы актауского гарнизона Министерства Обороны Республики Казахстан.

Именно так в настоящее время в Вооруженных силах реализуется программа «Срочник 2.0», принятая по инициативе главы оборонного ведомства генерала-полковника Руслана Жаксылыкова. В рамках данной программы отличившиеся военнослужащие смогут выбрать обучение в военных и гражданских вузах нашей страны, и это без учета результатов ЕНТ.

В июле месяце командованием Военно-морских сил на конкурсной основе среди военнослужащих срочной службы было отобрано 22 кандидата на поступление в военные учебные заведения нашей страны. Отличникам боевой и государственно-правовой подготовки было предоставлено право пройти обучение в военных институтах Сил воздушной обороны, Сухопутных войск и Военном колледже Министерства обороны. Будущие офицеры уже выбрали для себя специальности.

«В первую очередь, это желание самих военнослужащих. Они ежемесячно оценивались по боевой, физической и медицинской подготовке. Оценки в этом случае выставляются по программе «Срочник 2.0». Вся информация на платформе доступна любому человеку в режиме онлайн. Родные и близкие военнослужащих могут наблюдать за ходом отбора. Лучшие из лучших будут удостоены грантов для поступления в высшие военные и гражданские учебные заведения на бесплатной основе», – отметил заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами по воспитательной и идеологической работе полковник Жумабек Хасенов.

Программа «Срочник 2.0» стартовала в Казахстане в прошлом году. Всего в конкурсном отборе принял участие 29 491 солдат весеннего и осеннего призывов 2022 года, уволенных в 2023 году. Распределено 3000 мест для бесплатного обучения в гражданских вузах, в том числе 350 – в военных учебных заведениях страны. Списки прошедших конкурс опубликованы в социальных сетях и направлены в учебные заведения.