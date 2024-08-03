Новых судей представили в Актау

Фото пресс-службы областного суда

Специализированный следственный суд в Актау возглавил Азат Сапаркулов. Он имеет стаж работы в правоохранительных органах (МВД и прокуратуре) более 15 лет, а также пять лет работал в адвокатуре.

Должность председателя в Бейнеуском районном суде занял Байбола Султанов. Стаж работы в правоохранительных органах более 20 лет и три года был юристом в одном из ТОО.

Председатель Мангистауского областного суда Ербол Рахимбеков в торжественной обстановке представил служителей Фемиды, поздравил и пожелал успехов в их деятельности, быть вернымм присяге, справедливо вершить правосудие и обеспечить равенство всех перед законом, оправдать доверие граждан и Главы государства, и со всей ответственностью подойти к исполнению возложенных обязанностей.