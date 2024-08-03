Поврежденный участок при строительстве дороги выявили в Мангистау

Проведен мониторинг автодороги Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау. Результаты предоставили в антикоррупционной службе по Мангистауской области.

Фото предоставили в антикоррупционной службе

В мониторинге по среднему ремонту магистральной автомобильной дороги республиканского значения приняли участие волонтеры антиккора, представители областного филиала АО «КазАвтоЖол», подрядчики и общественный фонд.

В ходе выполнения работ выявлен поврежденный участок асфальтобетонного покрытия. Он образовался в результате возгорания автомобиля.

В этой связи подрядная организация взяла обязательства по устранению недостатков на данном участке и по возмещению причиненного ущерба.

В связи с тем, что Глава государства отметил низкое качество отечественных дорог, департаментом Антикоррупционной службы по Мангистауской области проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере дорожной отрасли.

В целях профилактики коррупции проведены работы по изучению сроков выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог.

По рекомендации департамента уполномоченными органами гарантийный срок по реконструкции и строительству качества дорог увеличен до 84 месяцев, по среднему ремонту - до 60 месяцев.

Эти меры усиливают ответственность подрядчиков, поскольку они стремятся улучшить качество ремонта дорог. Длительный и единый гарантийный срок положительно влияет на повышение качества дороги, - отметили в ведомстве.

Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.