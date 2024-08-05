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04.08.2024, 21:32

В Актау стартовала парусная регата

Общество 0 0 Александр Рыжих

В соревнованиях на воде участвовали восемь экипажей из яхт-клуба «Бриз». Алексей Оськин, командор клуба, рассказал о причинах проведения регаты в Актау и о будущем развитии парусного спорта.

Фото автора
Фото автора

Парусная регата стартовала в Актау.

Открытие соревнований состоялось вчера, 3 августа, в 10:00. Вначале с приветственным словом выступили представители управления туризма, а также спонсоры мероприятия и руководитель яхт-клуба «Бриз» Алексей Оськин. Командор пожелал всем удачи, после чего сам принял участие в регате.

Первый этап соревнований состоял из «треугольной» дистанции длиной в четыре мили. Восемь экипажей – семь яхт и один катамаран – отправились в первый этап регаты в акватории Каспия. В последующие дни они отправятся в путь до мыса Токмак без единой остановки.

В первый день соревнования длились около трех часов. Победителей и проигравших не было – этот этап был символическим. О проведении мероприятия рассказал один из членов яхт-клуба Олег Морозов.

По его словам, проведение регаты в Актау будет способствовать популяризации этого вида спорта, так как это единственное место в Казахстане, где каждый моряк может проявить себя. Он отмечает, что это будет способствовать развитию туризма в Казахастане.

Нужно создать базу для этого. Раньше здесь была детско-юношеская спортивная школа по обучению парусному спорту. Она закрылась, так как нет преподавателей. Есть хорошие капитаны, но без педагогического образования. Они и так у нас есть, они лучшие, но преподавать без образования они не могут. Научить – без проблем, но это будет неофициально. Нужна основа, нужно развивать это направление, - рассказал Олег Морозов.

В свою очередь, Алексей Оськин, руководитель яхт-клуба и один из участников, рассказал, что проведение подобных мероприятий должно привлечь государство к проблемам с нашим морем. 

Наш город – уникальное место, но нам мешает понижение  уровня воды в море. Дноуглубительные работы были проведены, но не с обеих сторон причала. К этому соревнованию мы привлекли представителей областного акимата, чтобы они воочию увидели наши проблемы. Несмотря ни на что, наши ребята выходят в море, участвуют. Это нам самим и добавляет энтузиазма, - поделился командор яхт-клуба.

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