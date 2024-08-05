Где отключат воду и электроэнергию в Актау 5 августа. Дополнено

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 5 августа, в пяти микрорайонах будет отключена питьевая и вода:

- 13 микрорайон, под ограничением бизнес-центр, ориентировочно до 20.00;

- 27 микрорайон, под ограничением здание ПТЛ, ориентировочно до 17.00;

- 28А микрорайон, под ограничением дом №9, ориентировочно до 15.00;

- 33 микрорайон, под ограничением спортивный комплекс «Мангистау Арена», ориентировочно до 20.00;

- 30 микрорайон, под ограничением дом №169, ориентировочно до 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не планируется отключение электроэнергии, за исключением аварийных ситуаций.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

ГКП АУЭС СООБЩАЕТ

После обеда произошло аварийное отключение электроэнергии в 13 и 26 микрорайонах. Работы ведутся.