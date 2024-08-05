В Мангистау около 17 тысяч детей зачислили в первый класс

На сегодняшний день принято около 17 тысяч заявлений на поступление в первые классы. И эти цифры не окончательные. Приём документов продолжается до 31 августа. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

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По данным управления образования, на 2024-2025 учебный год запланирован прием более 19 тысяч учащихся в первый класс.

На сегодняшний день принято уже около 17 тысяч детей. Из них 15 462 детей будут обучаться в казахских классах, - отметили в управлении образования региона.

Прием документов в 1 класс начался с 1 апреля и продлится до 31 августа.