Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь Международного дня молодежи

В Мангистау в честь Международного дня молодежи пройдет 63 мероприятия. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Panorama.am

По данным ЦОК региона, мероприятия в целом охватят всю молодежь региона. В частности, мероприятия будут организованы в социальных, спортивных, инфраструктурных, культурных направлениях.

Программа мероприятий:

5 августа в Актау состоится турнир по мини-футболу «Теңбіл доп» среди молодежи, которые работают на рынке.

В Жанаозене для обучения молодых дизайнеров в коворкинге «Ұлы дала» начнется офлайн-курс «ZHAS DESIGNER».

6 августа на набережной в 15 микрорайоне Актау состоится областной молодежный чемпионат по тогызкумалак.

Кроме того, в Актау стартует краткосрочный курс для молодежи и подростков с особыми потребностями.

7 августа в 6 микрорайоне Актау в здании «Дом молодежи» откроется фронт-офис «QOLDAU» для волонтеров Мангистауской области.

8 августа в конференц-зале Holiday Inn Aktau-Seaside в микрорайоне «Самал» стартует стартап-конкурс «Mangystau Jastar Startup-2024».

Также в Доме культуры «Мунайшы» в Жанаозене активная молодежь встретится с акимом города.

9 августа для безработной молодежи на площади амфитеатра в 15 микрорайоне Актау и на площади «Арбат» в Жанаозене пройдет ярмарка вакансий «Career Day».

В Бейнеуском районе в здании Дома культуры «Абыл» будет организован конкурс республиканских игр «Жайдарман».

10 августа на набережной Актау состоится духовный вечер молодежи региона.

В селе Жетыбай Каракиянского района откроется Coworking центр для молодежи.

В Мунайлинском районе, в селе Мангистау, на центральной площади состоится молодежный вечер «Мұнайлы Fest-2024».

11 августа в Актау состоится общественный рейд в рамках акции «Қорған-2024».

На центральной площади Жанаозена пройдет гала-концерт «Жастар Fest-2024».

12 августа на площади амфитеатра в 15 микрорайоне Актау пройдет молодежный вечер «JastarWeek» в формате Open Air.

Кроме того, во Дворце торжеств «Хан Шахар» в Актау состоится интеллектуальная конференция.