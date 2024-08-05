В Актау реставрируют контейнеры для демеркуризации

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау проводит работы по покраске и санитарной очистке контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата

По данным акимата, с начала года из контейнеров для демеркуризации на территории города собрано 6978 использованных ртутьсодержащих ламп. Сбором и демеркуризацией (удалением ртути) ламп занимается подрядная организация ТОО «ЭКО Актау».

Демеркуризация — это процесс удаления отработанных ламп, содержащих ртуть. На территории города размещены 27 контейнеров для демеркуризации, которые очищаются три раза в неделю. В настоящее время на внешней стороне контейнеров наносятся информационные знаки с помощью трафаретов, - сообщает пресс-служба акимата.

Заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов рассказал, что работы по сбору, транспортировке и демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов состоят из следующих стадий:

- комплектование ртутьсодержащих ламп и приборов, и их подготовка к переработке;

- демеркуризация и переработка ртутьсодержащих ламп с целью снижения их опасных свойств;

- физическое отделение ламп от ртути в рамках основной концепции обезвреживания, захоронение отходов на полигоне.

Проводится покраска контейнеров и, при необходимости, их реставрация, - отметил Айдар Бисенов.

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства призывает жителей города использовать контейнеры по назначению и не выбрасывать в них мусор.