На дорогах Мангистау установлены три проекционных перехода

Проекционные переходы функциониуруют на дороге Жетыбай Каракиянского района, в поселке Шетпе Мангистауского района и в селе Бейнеу Бейнеуского района. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного учреждения «Кажсервис».

Инновационные пешеходные дорожки. Фото предоставлено пресс-службой предприятия

По словам специалистов дорожной отрасли, это пилотный проект. В ближайшее время планируется установить подобные переходы еще на нескольких участках. По обеим сторонам дороги будут установлены проекторы, освещающие каждую пешеходную полосу.

«На указанных участках дорог всегда интенсивное движение. Наша цель - при размещении проекционного перехода обеспечить безопасность пешеходов. Специальный белый и желтый цвета перехода на дороге хорошо видны автомобилистам и пешеходам в любую погоду. Особенно ночью его хорошо видно с расстояния более 150 метров", - говорит Ерлан Биялиев, начальник отдела дорожного учреждения "Кажсервис".

Кроме того, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота на дорогах Мангистау на обочинах дорог республиканского значения устанавливаются макеты с изображениями домашних животных. Крупные изображения отражаются в фарах автомобиля с большого расстояния, таким образом призывают водителя замедлить ход автотранспорта.