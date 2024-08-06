Где отключат воду и электроэнергию в Актау 6 августа

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Сегодня, 6 августа, рабочие ГКП «Каспий жылу, су арнасы» будут проводить ремонтные работы в следующих микрорайонах:

- 26 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, ориентировочно до 17.00;

- 28 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 33, ориентировочно до 17.00;

- 35 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 9;

- 31Б микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 5, 6, 7, 11, 24, ресторан «Айша Сарайы», баня «Достык»;

- 32Б микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 15, 22;

- отключили питьевую воду в домах в 32В микрорайоне;

- 35 микрорайон, отключили техническую воду в домах № 9, 36, ориентировочно до 18.00 часов;

- 28 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 3, ориентировочно до 15.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня в связи с проведением плановых работ по 29 микрорайону с 09:00 до 12:30 планируется отключение электроэнергии. Под ограничением жилые дома: «Заветная мечта» и «Алма-ата».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.