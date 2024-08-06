Вице-министр энергетики РК встретится с жителями Мангистау

Жителей региона приглашают принять участие и лично задать вопросы вице-министру энергетики Республики Казахстан.
Встреча вице-министра энергетики Республики Казахстан Ерлана Аккенженова с населением Мангистауской области состоится 7 августа.
Мероприятие пройдет в здании Мангистауской областной универсальной библиотеки им. Кабиболлы Сыдиыкова в 19А микрорайоне. Начало в 10.00.
Жителей региона приглашают принять активное участие и лично задать вопросы вице-министру энергетики Республики Казахстан.
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