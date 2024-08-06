Вице-министр энергетики РК встретится с жителями Мангистау

Фото пресс-службы Правительства РК

Встреча вице-министра энергетики Республики Казахстан Ерлана Аккенженова с населением Мангистауской области состоится 7 августа.

Мероприятие пройдет в здании Мангистауской областной универсальной библиотеки им. Кабиболлы Сыдиыкова в 19А микрорайоне. Начало в 10.00.

Жителей региона приглашают принять активное участие и лично задать вопросы вице-министру энергетики Республики Казахстан.