Житель Актау обнаружил во дворе одной из школ «бульбулятор»

В редакцию Lada.kz обратился житель 12 микрорайона. По его словам, его шокировала находка во дворе одной из школ в данном микрорайоне. Мужчина обнаружил «бульбулятор» - устройство для курения табака. В департаменте полиции региона заявили, что проверят данный факт.
Житель Актау рассказал, что был неприятно удивлен находкой во дворе школы, расположенной в 12 микрорайоне.
На территории школы курили через приспособления из бутылок «бульбулятор». Это же видят дети, позор, - пожаловался житель Актау.
В департаменте полиции региона заявили, что проверят данный факт и видеокамеры.
Для справки: бульбулятор - это устройство для курения конопли и табака.
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