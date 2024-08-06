Житель Актау обнаружил во дворе одной из школ «бульбулятор»

В редакцию Lada.kz обратился житель 12 микрорайона. По его словам, его шокировала находка во дворе одной из школ в данном микрорайоне. Мужчина обнаружил «бульбулятор» - устройство для курения табака. В департаменте полиции региона заявили, что проверят данный факт.

Фото жителей Актау

Житель Актау рассказал, что был неприятно удивлен находкой во дворе школы, расположенной в 12 микрорайоне.

На территории школы курили через приспособления из бутылок «бульбулятор». Это же видят дети, позор, - пожаловался житель Актау.

В департаменте полиции региона заявили, что проверят данный факт и видеокамеры.

Для справки: бульбулятор - это устройство для курения конопли и табака.