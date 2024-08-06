«Дорога в школу»: какую помощь оказали мангистауским школьникам

В этом году свыше 4500 детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также сироты уже получили социальную помощь. В управлении образования Мангистауской области отметили, что размер социальной помощи в этом году увеличился и составил 50 тысяч тенге на каждого ребёнка для приобретения одежды, обуви и канцелярских принадлежностей.

Фото istockphoto.com

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в рамках подготовки к 2024-2025 учебному году предусматривается оказание материальной помощи отдельным категориям учащихся для приобретения одежды, обуви, канцелярских принадлежностей.

В рамках акции «Дорога в школу» социальная помощь оказана школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В текущем году протокольным приказом акима Мангистауской области на одного ребенка назначена социальная помощь в размере 50 000 тенге. Свыше 4500 детей региона уже получили выплаты, - сообщили в ведомстве.

В управлении образования также отметили, что благотворительные акции проводят также меценаты, спонсоры и учреждения города.