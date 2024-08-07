Где отключат воду и электроэнергию в Актау 7 августа

В каких микрорайонах города сегодня, 7 августа, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

Фото: Pexels.com

В ГКП «КЖСА» рассказали, где сегодня будет отсутствовать питьевая вода.

В связи с ремонтными работами в 1 микрорайоне питьевую воду отключили в гостинице «Рахат», зданиях «Салем», КОС-1, ЧС города, на пляже «Манила», автомойке, в бане и СТО. Ориентировочно до 17:00.

Также без питьевой воды до 17:00 остались жители дома №2 в 27 микрорайоне и жители 26 микрорайона - дома №21, 23, 24. Ориентировочно до 14:00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.