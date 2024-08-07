В Актау устанавливают автоматизированные узлы теплоуправления в домах

фото пресс-службы акимата Актау

Все работы по установке автоматизированных тепловых узлов охватывают 12 микрорайонов города. Как отметил представитель ТОО «Garant Tranzit Plus» в Актау Ерлан Шалабаев, в настоящее время автоматизированные тепловые узлы установлены в нескольких жилых домах по всему городу.

«В целом, я работаю в этой сфере уже шесть лет. В зимний период в городе часто наблюдается нестабильность температуры воздуха, что приводит к нехватке тепла в некоторых жилых домах. Чтобы решить эту проблему, в прошлом году в рамках пилотного проекта в доме №37 27 микрорайона был установлен автоматизированный тепловой узел. Эта установка оснащена специальным датчиком внешнего контроля, который поддерживает нормальную температуру в квартирах. Поскольку установка показала хорошие результаты, мы начали монтажные работы в жилых домах с недостаточным теплом. В настоящее время такие установки установлены в 12 жилых домах по всему городу. Мы планируем завершить установку автоматизированных тепловых узлов до начала отопительного сезона», - сообщил представитель ТОО «Garant Tranzit Plus» по г. Актау Ерлан Шалабаев.

Аким города отметил, что рабочий специалист, курирующий автоматизированный узел управления теплом, должен обучить представителя организация по обслуживанию жилья (КСК, ОСИ) эксплуатации данной установки.

«Если автоматизированный тепловой узел, установленный в жилом доме, уже демонстрирует свои результаты, то он позволяет экономно использовать тепло. После того как объект будет принят организацией по обслуживанию жилья (КСК, ОСИ), не должно возникнуть никаких вопросов. Рабочий специалист, курирующий автоматизированный тепловой узел, должен обучить представителей учреждения по обслуживанию жилья всем вопросам эксплуатации установки», - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Завершить установочные работы было поручено до начала отопительного сезона.