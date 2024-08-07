Военные моряки из Актау разминировали объекты в Конаеве

Моряки ВМС из Актау проходят обучение по подводному разминированию, ориентированию и поиску, водолазно-техническим работам на участке побережья Капшагайского водохранилища, на территории войсковой части 20030. Об этом сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.

Проведение работ по разминированию. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

Военные проводят подводную резку и сварку, поиск объекта и разминирование. Программа также предусматривает поднятие затонувших объектов с помощью подъемных мешков.

«Все занятия проводятся при строгом соблюдении требований мер безопасности, поскольку безопасность военнослужащих под водой в приоритете. От каждого требуется точный расчет сил и действий, отличная физическая подготовка», - говорит капитан-лейтенант Жанибек Саликбаев, командир роты войсковой части 29011.

Как отметили в пресс-службе Актауского гарнизона, проведение подобных мероприятий позволяет подразделениям ВМС ВС РК получить большой опыт в боевой выучке по подводному разминированию, ориентированию и поиску, водолазно-технической работе, привить навыки, которые необходимы для выполнения возложенных на них задач.