Следить за питанием ребенка в школе можно будет через мобильное приложение в Мангистау

В Мангистау в пилотном режиме проводится тестирование системы «Социальный кошелек», 31 школа в Мангистауской области уже стала участником проекта. В управлении образовании рассказали корреспонденту lada.kz о новшествах.

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Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через «Социальный кошелек» в мобильном приложении eGov Mobile.

Проект позволит родителям отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания. На данный момент подобные системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ этими системами и их интеграцией с системой «Социальной Кошелек».

«В данный проект включена 31 школа Мангистауской области. Реализуются проекты в Актау – 24 школы, Каракиянском районе – 2 школы, Тупкараганском районе – 5 школ. Проведена разъяснительная работа с родителями учащихся из социально уязвимых слоев населения, проведена работа по установлению услуги смс-сообщений на мобильные телефоны. На сегодняшний день в школах-участниках проекта установлены ответственные лица», - рассказали в управлении образования.

Родителям расскажут, как воспользоваться мобильным приложением и следить за питанием ребенка.

«Уникальность проекта «Социальный кошелек» в том, что ведется система учета и фиксации питания, то есть родители могут следить за этим. Этот огромный проект, в котором задействованы Министерство цифровизации, Народный банк, Министерство труда. Постепенно эта система будет внедряться во всех школах», - рассказала руководитель отдела дошкольного и общесреднего образования управления образования Мангистауской области Клара Кулатаева.

Бесплатное горячее питание в школах Казахстана получают дети из социально уязвимых семей и ученики с 1 по 4 классы. В системе «Социальный кошелек» предусмотрен мониторинг школьников, относящихся к получателям социальных услуг. Эта программа вводится в регионе поэтапно, впоследствии ожидается, что следить за питанием смогут все родители, чьи дети бесплатно питаются в школьных столовых.