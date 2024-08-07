Жителей Актау приглашают на субботник

В Актау в эту субботу, 10 августа, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» пройдет общегородской субботник. Мероприятие начнется в 8 утра, сообщает пресс-служба акимата города.

фото с сайта akwatoria.ru

Уборка в рамках общегородского субботника пройдет от набережной «Самал» 15 микрорайона до композиции «I love Aktau» 9А микрорайона, в парке «Акбота» 4А микрорайона, в сквере «Захарова» в 4 микрорайоне, на аллее геологов 12 микрорайона и на площади «Победы» в 7 микрорайоне.

Все жители и гости города могут принять участие в мероприятии. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства приглашает всех желающих присоединиться к субботнику. Участникам уборки будут предоставлен необходимый инвентарь.