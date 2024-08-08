Вице-министр энергетики: Уровень газоснабжения в Мангистау составил 99,9%

В Актау состоялась встреча вице-министра энергетики РК Ерлана Аккенженова с населением Мангистауской области, в рамках которой он рассказал о текущей ситуации в нефтяном и энергетическом комплексе региона. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства.

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По данным из доклада Ерлана Аккенденова, на сегодняшний день Мангистауская область является вторым нефтедобывающим регионом республики, на долю которой приходится 17,9% от общей добычи нефти. Благодаря стабильному росту на месторождениях «Каламкас море, Хазар, Ауэзов» по итогам 2023 года объем добычи нефти в регионе составил 16,6 млн. тонн.

Кроме этого, в ходе встречи Ерлан Аккенженов отметил, что на 1 января 2024 года уровень газоснабжения региона составил 99,9%, или 786,4 тыс. человек (56 населенных пунктов из 61) имеют доступ к товарному газу. Данные высокие показатели достигнуты благодаря строительству 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен», капитальному ремонту 3-х ниток магистрального газопровода «Жанаозен-Актау» и ремонту магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен».

В планах предусмотрено строительство 4-ой нитки магистрального газопровода «Жанаозен-Актау», сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района и газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района Мангистауской области.

Также вице-министр проинформировал о строительстве нового высокотехнологичного газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

«Новый завод будет спроектирован согласно мировым стандартам с производительностью переработки сырого газа в объеме порядка 900 млн. куб. метров в год», - сказал Ерлан Аккенженов.

Пришедшие на встречу жители области задавали вопросы о тарифообразовании на товарный газ, бесперебойном тепло- и электроснабжении, газификации населенных пунктов и др. Также состоялся прием граждан по личным вопросам.