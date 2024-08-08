Где отключат воду и электроэнергию в Актау 8 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» предоставили данные о том, в каких микрорайонах города сегодня, 8 августа, произойдут плановые отключения электроэнергии и воды.
По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», воду сегодня, 8 августа, планово отключат в пяти микрорайонах областного центра:
В связи с порывом в подвале дома №56 в 12 микрорайоне аварийно отключается питьевая вода, под ограничением до 12:00 часов дома №№ 56, 57, - добавили в предприятии.
Как сообщили в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии в Актау производиться не будет.
Комментарии0 комментарий(ев)