Где отключат воду и электроэнергию в Актау 8 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» предоставили данные о том, в каких микрорайонах города сегодня, 8 августа, произойдут плановые отключения электроэнергии и воды.

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», воду сегодня, 8 августа, планово отключат в пяти микрорайонах областного центра:

в доме №1 6 микрорайона техническую воду – под ограничением до 17:00 часов дом №10;

в доме №2 9 микрорайона техническую воду – под ограничением до 17:00 часов дом №2;

в доме №2 27 микрорайона техническую воду – под ограничением до 17:00 часов дом №2;

в доме №8 27 микрорайона питьевую воду – под ограничением до 14:00 часов дом №8;

в доме № 21 1 микрорайона питьевую воду – под ограничением до 15:00 часов дом №21 дом;

также из-за ремонтных работ в 33 микрорайоне до 17:00 часов питьевую воду отключат в спортивном комплексе «Мангистау Арена», домах №21, 22, в мечети.

В связи с порывом в подвале дома №56 в 12 микрорайоне аварийно отключается питьевая вода, под ограничением до 12:00 часов дома №№ 56, 57, - добавили в предприятии.

Как сообщили в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии в Актау производиться не будет.