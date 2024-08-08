Представитель яхт-клуба Актау: Нужно узаконить «появившуюся» из моря землю

Из-за проведения дноуглубительных работ у причала в 4А микрорайоне «появился» участок земли площадью около двух тысяч квадратных метров. Член яхт-клуба «Бриз» Олег Морозов поделился соображениями на тему использования этого участка земли, а также о необходимости проведения дополнительных дноуглубительных работ и перспективах развития яхтинга в нашем регионе.

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Олег Морозов, член яхт-клуба «Бриз», рассказал о готовности к яхтенному сезону в следующем году. По его словам, чтобы он состоялся, нужно провести дноуглубительные работы с обеих сторон причала в 4А микрорайоне. На сегодняшний день эти работы проведены только с восточной стороны причала.

- Весной была достигнута договоренность с городским акиматом на проведение дноуглубительных работ с обеих сторон причала. Но, по завершении работ с восточной стороны акимат запретил продолжать работы с западной стороны. Было принято решение их отложить до осени. Надеюсь, осенью разрешение дадут на продолжение дноуглубительных работ. В Курыке, например, уже начинаются дноуглубительные работы. Компания Jan de Nul пригонит сюда драгу и другое оборудование для этих работ. Можно провести переговорыы с морской администрацией портов (МАП) и с самой компанией Jan de Nul. Возможно, они пойдут навстречу городскому акимату и заодно проведут работы в нашей бухте. Это обойдется дешево. Только нужно не тормозить, и договариваться с компанией, пока она здесь, - сказал Олег Морозов.

Он рассказал, что представители яхт-клуба и местной администрации обсуждали вопрос о проведении дноуглубительных работ во всей бухте. По его словам, у яхт-клуба средств на такой объем работ не имеется.

- Было предложение организовать эти работы за счет городского бюджета. Но обсуждение, как обычно, съехало на поиски «инвестора», что, безусловно, имеет нулевую перспективу, как и со строительством в бухте яхтенной марины. Этому проекту уже 30 лет, но воз и ныне там. Всё ищем инвестора, которого акимат найдет, а это, примерно, никогда, потому как бенефициаром проекта является город и, в целом, государство, а инвестору отбить деньги на этом проекте не представляется возможным, - пояснил Олег Морозов.

Помимо этого, он также подчеркнул, что после проведения дноуглубительных работ на побережье образовался участок земли площадью, примерно, две тысячи квадратных метров.

- Нужно узаконить «появившуюся» из моря землю. Вероятно, будем строить дамбу для защиты акватории, сейчас такая возможность есть, сделать это относительно недорого. Каспий ведь когда-то начнет прибывать. Колебания уровня воды - они в обе стороны. Сейчас исторический минимум уровня воды. Но, это работа на перспективу. Так что пока эта задача не приоритетная, - отметил член яхт-клуба.

Олег Морозов считает, что Актау и в целом наш регион является привлекательным местом для яхтинга.