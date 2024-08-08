В Актау прошли командно-штабные мобилизационные учения

С 6 по 8 августа на базе бригады территориальной обороны Актауского гарнизона совместно с департаментом по делам обороны Мангистауской области и областного акимата прошли командно-штабные мобилизационные учения. Об этом сообщила пресс-служба Актауского гарнизона.
В ходе учений с местными органами военного управления отработаны вопросы совместных действий и взаимного оповещения.
В пресс-службе рассказали, что учения проводились в два этапа: в первом были отработаны вопросы по приведению бригады в высшую степень боевой готовности.
«На втором этапе были отработали вопросы по организации охраны объектов военного и государственного значения, взаимодействия с силовыми структурами в административно-территориальной зоне для поддержания чрезвычайного положения», – отметил полковник Абдрахман Саукенов, командир бригады территориальной обороны.
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