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08.08.2024, 13:18

Жители Актау смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

Общество 0 24 Александр Рыжих

Для наблюдения за ежегодным небесным явлением лучше всего выбрать темное место, без городских огней, или вовсе выехать за город. Об этом сообщает интернет-ресурс «Яндекс. Погода».

Иллюстративное фото из открытых источников
Иллюстративное фото из открытых источников

Метеорологи «Яндекс. Погоды» составили прогноз на ночь 12-13 августа, когда будет пик метеорного дождя Персеиды. Звездопад можно будет увидеть невооружённым глазом, и лучшие в Казахстане для наблюдения - это запад и юг страны.

Синоптики рекомендуют наблюдать Персеиды в Актау, Атырау, Шымкенте, Туркестане и Таразе. По данным сервиса, в этих городах небо будет ясным.

Вечером и ночью 12 августа небо будет ясным, температура воздуха составит 24-28 °C. Шансы увидеть Персеиды в Актау оцениваются метеорологами, как высокие. 

- Тем, кто решит посмотреть Персеиды, метеорологи «Яндекс. Погоды» советуют делать это подальше от городов и их огней. Лучше выбрать открытую площадку, с которой хорошо видно небо, и приехать туда заранее, чтобы глаза успели привыкнуть к темноте. Не помешает захватить с собой пледы и тёплые вещи на случай, если слишком похолодает, - отмечают синоптики.

Для справки: Этот метеорный дождь идёт каждый август: комета Свифта - Туттля оставляет за собой шлейф космических песчинок, которые движутся со стороны созвездия Персея к Земле и сгорают в её атмосфере. Звездопад длится почти весь месяц, но пик приходится на ночь с 12 на 13 число. Лучшее время для наблюдения Персеид в Казахстане - с 2:00 до 4:00. В эти часы их поток наиболее интенсивный, а небо максимально тёмное.

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