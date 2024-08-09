Где отключат воду и электроэнергию в Актау 9 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» рассказали о том, в каких микрорайонах Актау сегодня, 9 августа, произойдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в четырех микрорайонах:
Отключений электроэнергии сегодня в Актау не запланировано, отметили в ГКП «АУЭС».
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
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