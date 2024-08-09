Где отключат воду и электроэнергию в Актау 9 августа

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС» рассказали о том, в каких микрорайонах Актау сегодня, 9 августа, произойдут плановые отключения водоснабжения и электроэнергии.

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По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», временное и запланированное отключение воды ожидается в четырех микрорайонах:

техническую воду отключат в доме №2 9 микрорайона – под ограничением до 17:00 часов дом №2;

технической воды не будет в доме №2 в 27 микрорайоне – под ограничением до 17:00 часов дом №2;

отключение питьевой воды ожидается в доме №10 10 микрорайона – под ограничением до 15:00 часов дома №№10, 11;

до 17:00 часов питьевой воды не будет в 13 микрорайоне: под ограничение попали дома №№26, 27, ресторан «Антрекот», гостиница Grand Hotel Victory.

Отключений электроэнергии сегодня в Актау не запланировано, отметили в ГКП «АУЭС».

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.