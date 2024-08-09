Мунайлинский район в Мангистау заасфальтирован лишь на 37%

Сейчас в Мунайлинском районе дороги с асфальтовым покрытием составляют 37%, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото пресс-службы Мунайлинского района

Чтобы довести показатель до ста процентов, акимат района увеличил темпы работы. Сейчас в Мунайлы активно ведется асфальтирование дорог.

Всего в этом году на территории района в рамках программы«Ауыл - ел бесігі» планируется проложить 70,6 км дорог.

«Сейчас начато строительство автомобильной дороги на 2,4 км в сельском округе Атамекен, 2,5 км в сельском округе Баскудук, 23,5 км в сельском округе Батыр, 4,4 км по пяти улицам жилого массива «Айракты» в селе Мангистау. На данный момент ведутся работы по подготовке асфальтового покрытия, укладке первого слоя. На завершающем этапе будут уложены два важных слоя», - сообщает пресс-служба акимата Мунайлинского района.

Данный проект должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

Остальные дороги будут проложены в ближайшие годы с переходным периодом.