В Мангистау увеличилось число больных с кожными заболеваниями

В Мангистауской области наблюдается рост числа пациентов с дерматомикозом. Наибольшее число больных приходится на Мунайлинский район. Об этом рассказала Татьяна Лаврова, заместитель директора областного кожно-венерологического диспансера.

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С начала года в области зарегистрировано 54 больных с дерматомикозом.

«Это больше на 41 случай по сравнению с первым полугодием 2023 года. По заболеваемости «лидирует» Мунайлинский район, далее идут Актау, Мангистауский район и Жанаозен. Больше стала отмечаться и чесотка – в этом году зарегистрировано 26 фактов, в аналогичном периоде прошлого года – девять, рост на 17 случаев», - прокомментировала Татьяна Лаврова.

По словам врача, снизился показатель по инфекциям, передающимися половым путем (ИППП). В прошлом году было зарегистрировано 287 больных, в этом году - 260 человек, среди них трихомониаз – 32 (рост на 19 случаев), сифилис – 49 (рост на 26 фактов). Между тем отмечается значительное снижение числа пациентов с гонореей – с 60 до 15.

Профилактика дерматомикоза

Лучшим профилактическим мероприятием является содержание кожи в сухости и чистоте. Также надо придерживаться следующих простых правил:

- не надо сразу переобуваться в домашнюю обувь, дайте ногам «подышать»;

- каждый день меняйте нижнее белье и носки;

- вытирайте насухо ноги в спортивной раздевалке или душе бассейна;

- не ходить босиком на пляжах и общественных местах;

- в жаркое время нельзя носить обтягивающую одежду;

- не носить чужую или старую обувь, нельзя пользоваться чужими вещами и давать свои вещи;

внимательно просматривайте шерсть у домашних питомцев на наличие лишая.

Профилактика чесотки

1. Пользоваться индивидуальным нательным и постельным бельем, одеждой, полотенцем.

2. Регулярно мыться, с обязательной сменой белья, снятое белье нужно стирать в горячей воде, гладить.

3. Не пользоваться чужими мочалкой, перчатками, игрушками и другими вещами.

4. Постоянно содержать в чистоте руки, ногти.

5. Регулярно проводить уборку жилых помещений.

6. Соблюдать установленный санитарный режим в банях, душевых.