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09.08.2024, 16:02

В очереди в детские сады Актау стоит 3191 ребенок

Общество 0 0 Наталья Вронская

Вопрос обеспечения детскими садами в Актау остается одним из наиболее острых. В особенности эта проблема заметна в новых микрорайонах. Редакция lada.kz побеседовала с пресс-службой управления образования региона и выяснила, сколько детей стоят в очереди, а также как решается вопрос гособеспечения местами в ДДУ за счет частных садов.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Во время прямой линии с акимом города в эфир дозвонилась жительница 16 микрорайона Манет Шыракбай и сообщила, что в 16 микрорайоне при огромном количестве маленьких детей категорически не хватает заведений для дошкольников.

«Я хотела узнать, как решается вопрос с детскими садами в нашем районе. Здесь проживает очень много детей, а садов практически нет. В прошлый раз на отчетной встрече поднимался вопрос о том, что несколько бизнес-центров предприниматели будут переводить под частные детские сады. Ведется ли работа в этом направлении?», - спросила женщина.

По информации пресс-службы управления образования Мангистауской области, в Актау в очереди стоит 3191 ребенок в возрасте от 2 до 6 лет. В областном центре работает 100 частных детских садов, из них 97 (на 7853 мест) заключили с государством договор о дотациях. Таким образом, часть стоимости за посещение ребенка компенсируется местным бюджетом.

По данным акимата города проблема нехватки детских садов в новых микрорайонах постепенно решается. Так, буквально вчера, в том же 16 микрорайоне открылось частное дошкольное учреждение на 170 мест. В ближайшее время, говорит предприниматель, они будут заниматься вступлением в государственную программу.

«Принимаем детей по трем группам в соответствии с возрастными особенностями. Так, в детский сад принимаются дети от 1-2, 2-3, 3-4 лет. В настоящее время в детском саду обучаются 72 ребенка. На первом и втором этажах детского сада обучаются и воспитываются дети в возрасте от 1 до 4 лет. А на третьем этаже планируем открыть курс подготовки к школе. Помимо обучения и воспитания ребенка, будут работать психологи, логопеды, которые помогут ему в дальнейшем развиваться как личности. В детском саду будут оборудованы кабинеты для психолога, логопеда, арт-терапии, кружка танцев и рисования. Благодарю акимат города Актау и спонсоров, которые поддержали открытие детского сада», - сказала директор детского сада Айгуль Абылдаева.

Новый детский сад оснащен необходимым современным оборудованием. Здесь работают 30 сотрудников. В их числе воспитатели, их помощники, врачи, повара. По словам директора детского сада «Aisha baby» Айгуль Абылдаевой, детей принимают в соответствии с возрастными особенностями.

«Дети - будущее нашей страны. А для того, чтобы наше будущее было светлым, малышам необходимо качественное образование и воспитание. При этом важно, чтобы организации образования были обеспечены необходимыми специалистами и оборудованием. Желаю успехов в работе детского сада и в воспитании  достойных граждан», - сказал заместитель акима города Актау Нуртас Сали.

Заместитель акима Нуртас Сали сообщил, что всего в областном центре работает 135 детских садов, из них 35 - государственные.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
А зачем многие детские сады, построенные еще при СССР, используются не по назначению?
09.08.2024, 11:27
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