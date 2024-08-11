Почему по маршруту «Мaнгиcтay – Ceмeй» нет багажного вагона?

В peдaкцию Lada.kz oбpaтилcя мecтный житeль, кoтopый xoтeл пepeвeзти крупногабаритный багаж пo мapшpyтy «Мaнгиcтay – Ceмeй», но не смог из-за отсутствия багажных вагонов. В «АО «КТЖ» ответили на официальный запрос корреспондента Lada.kz.

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Житель Актау, гостивший у родственников в Семее, собрался ехать обратно, приобретя своей семье в качестве подарка небольшую стиральную машину, мини-холодильник и нескладной велосипед. На вокзале он узнал, что перечисленные презенты сдать некуда – отсутствует багажный вагон. Факт мужчину крайне удивил, тaк кaк yкaзaнный мapшpyт пpoxoдит чepeз вecь Кaзaxcтaн. Из-за сложившейся ситуации с собой в поездку он смог взять лишь маленький холодильник, остальное пришлось временно оставить у родных в Семее.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в «АО «Қазақстан темір жолы».

Как сообщили в компании, для обеспечения комфортного путешествия пассажирам необходимо соблюдать установленные нормы веса и размера ручной клади.

Согласно приказу министерства транспорта установлены нормы для бесплатной перевозки ручной клади в пассажирских поездах. В частности, для составов, сформированных из вагонов «Тулпар-Тальго», пассажиры могут бесплатно перевозить багаж с весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров в сумме трех измерений. Для остальных вагонов допустимый вес ручной клади составляет до 35 килограммов, а размеры – до 200 сантиметров в сумме трех измерений.

В случае превышения этих параметров пассажирам предлагается воспользоваться услугой багажных перевозок. Для оформления перевозки излишней ручной клади, груза или грузобагажа пассажирам необходимо своевременно обратиться в багажное отделение, расположенное на железнодорожном вокзале, за час до отправления поезда. Вес багажа должен составлять более 10 килограммов.

Также пассажирам разрешено перевозить в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Пассажирам с ограниченными возможностями дополнительно могут провозить с собой бесплатно технические вспомогательные средства и специальные средства передвижения, предназначенные для личного пользования.

Не допускается размещение ручной клади на местах, предназначенных для пассажиров, а также в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.

Национальный перевозчик предоставляет услуги багажного отделения на маршрутах, отправляющихся из 13 городов: Астана, Караганда, Алматы-1, Алматы-2, Актобе, Атырау, Мангистау, Шымкент, Тараз, Туркестан, Кызылорда, Шу, Бейнеу, а также в двух багажных пунктах – Кандыагаш и Луговая. К сожалению, в городе Семей отсутствует багажное отделение. Появится ли оно, пока неизвестно.

Важно отметить, что отправка таких посылок через проводников является незаконной и может повлечь за собой административные последствия, включая увольнение проводника, отметили в компании.

Подробные правила перевозки грузобагажа доступны по бесплатному номеру 1433 и на сайте bilet.railways.kz в разделе «Пассажирам».