Площадь «Ынтымак» огородили в Актау

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Как выяснилось, временные ограждения установили сегодня утром, 11 августа.

В пункте полиции у площади «Ынтымак» стражи порядка сообщили, что конструкции выставили временно, уберут их вечером. По какой причине они появились и кем были установлены, правоохранители корреспонденту ответить не смогли.

В городской администрации Lada.kz направили в отдел жилищно-коммунального хозяйства, однако с чиновниками на текущий момент связаться не удалось. Тем не менее, редакция ожидает получить официальный комментарий.

Несмотря на ограждения, люди имеют возможность свободно передвигаться.