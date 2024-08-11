Площадь «Ынтымак» огородили в Актау

По периметру площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне установили временные ограждения.
Как выяснилось, временные ограждения установили сегодня утром, 11 августа.
В пункте полиции у площади «Ынтымак» стражи порядка сообщили, что конструкции выставили временно, уберут их вечером. По какой причине они появились и кем были установлены, правоохранители корреспонденту ответить не смогли.
В городской администрации Lada.kz направили в отдел жилищно-коммунального хозяйства, однако с чиновниками на текущий момент связаться не удалось. Тем не менее, редакция ожидает получить официальный комментарий.
Несмотря на ограждения, люди имеют возможность свободно передвигаться.
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