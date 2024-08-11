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11.08.2024, 18:11

Странные звонки раздражают жителей Актау

Общество 0 0 Сергей Кораблев

«Молчаливые» звонки длительностью до одной секунды создают неудобства абонентам. Кроме того, у пользователей мобильной связи списываются деньги при перезвоне.

Фото автора
Фото автора

По словам местного жителя Владимира, пользователя мобильной связи «Beeline», после поступления «пустых» звонков он перезванивал по высветившемуся на телефоне номеру, однако на том конце провода сообщали, что не набирали ему. Житель Актау отметил, что из-за таких ситуаций теряет деньги.

Аналогичная ситуация складывается и у его друзей. Стоит отметить – у всех разные операторы связи.

Абонент таким образом расходует единицы в своем тарифном плане либо платит за каждую минуту разговора, что увеличивает доходы оператора связи и это само собой им выгoднo. Пpocьбa к кoмпeтeнтным opгaнaм пpoвepить фaкт мoшeнничecтвa co cтopoны oпepaтopoв cвязи, - обратился Владимир.

Комментарий предоставило руководство одного из операторов связи в Казахстане – «Beeline».

Эта услуга называется микровызов и она бесплатна для абонентов. Она создана, чтобы абоненты знали, что кто-то пытался до них дозвониться и мог перезвонить сам. Эту услугу можно отключить, обратившись в колл-центр, - ответил в компании.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Заблокируй неизвестные номера и все делов то.у меня в день по 30 номеров неизвестных блокируются..
11.08.2024, 17:21
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