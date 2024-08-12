Где отключат воду и электроэнергию в Актау 12 августа

Коммунальные службы предоставили информацию о том, где сегодня, 12 августа, планово отключат воду и электроэнергию.

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В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что плановое отключение воды ожидается в двух микрорайонах:

в доме №10 в 6 микрорайоне – под ограничением техническая вода - до 17:00 часов дом №10;

в доме №2 в 9 микрорайоне – под ограничением техническая вода - до 15:00 часов дом №2.

В связи с порывом у дома №4 в 5 микрорайоне аварийно отключена питьевая вода, под ограничением дом №4, - добавили в предприятии.

По данным ГКП «АУЭС», планово отключать электроэнергию в областном центре сегодня не будут.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.