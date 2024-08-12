Питомник для бездомных животных планируют построить в промышленной зоне Актау

В Мангистауской области выделили 5,13 гектара земли для строительства питомников для бродячих животных. В Актау он будет располагаться в промышленной зоне №7. Проект строительства отправили на экспертизу. Об этом сообщили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Фото из архива lada.kz

Строительство питомников для бездомных животных началось в Мангистауской области. Общая площадь выделенной земли составила 5,13 гектара. Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Мархабаев сообщил, что на данный момент завершено строительство питомника в Жанаозене.

В Актау строительство питомника еще не начали, но отправили проект на экспертизу.

Проект предусматривает двухэтажное здание сложной планировки с осевыми размерами 34,22 х 24,40 метра. Высота помещений на первом и втором этажах (от пола до потолка) - три метра. Высота подвала 1,8 метра. Питомник будет расположен на участке №77 в промышленной зоне №7, площадь его территории составит 1,8 гектара, - пояснили в городской администрации.

Планируемый срок получения положительного заключения комплексной экспертизы - III квартал этого года. После получения положительного заключения будет направлена бюджетная заявка на финансирование строительства объекта. По мере выделения денежных средств будут начаты работы.