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13.08.2024, 09:46

Нарушения маркировки молочной продукции выявили в Мангистау

Общество 0 139 Гульмира Садырова

Городские и районные управления санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области провели мониторинг молочной продукции «Данон Россия» (АО «Эйч энд ЭН» (H&N, Health&Nutrition). В большей части отобранных продуктов были выявлены несоответствия требованиям технического регламента. Об этом рассказал Меирбек Суйменов, руководитель отдела  контроля требований технических регламентов регионального департамента санитарно-эпидемиологического  контроля.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Как рассказал врач-эпидемиолог, городским и районным управлениям департаментом было поручено провести мониторинг молочной продукции.

«В ходе мониторинга пищевых продуктов были отобраны и проведены лабораторные исследования 27 молочных продуктов. По результатам исследования выявлено несоответствие 17 проб требованиям технических регламентов по показателям маркировки (маркировка на государственном языке не указана). Кроме этого проведен санитарно-эпидемиологический мониторинг непищевой продукции. Было отобрано 14 проб детской одежды и проведены лабораторные исследования. Выявлено несоответствие требованиям технических регламентов по показателям маркировки (не указана дата, месяц, год производства всех продуктов) 14 проб: 10 – в Актау, трех – в Тупкараганском районе, одной – в Жанаозене», - прокомментировал специалист.

По его словам, безалкогольные газированные напитки со вкусом граната «Royal», «Paradise», «Mani», «Pure», «Алтын өмір» (производства Афганистана), реализуемые на территории Республики Казахстан, содержат краситель азорубин (Е 122), который не соответствует требованиям Технического регламента».

«Изготовитель напитков не прошел процедуры оценки соответствия обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза. Призываем оптовых и розничных продавцов отказаться от разрешения на их продажу», - подчеркнул руководитель отдела департамента.

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