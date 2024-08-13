Где отключат воду и электроэнергию в Актау 13 августа

По информации заместителя директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислама Усенова, плановые отключения воды ожидаются в:
- 4 микрорайон – под ограничением по питьевой воде до 15:00 часов дома №№ 64, 65;
- 8А микрорайон – под ограничением по технической воде до 20:00 часов колледж туризма, рынок «РусКаз» в 23 микрорайоне, здания телевидения, ЧС, АЗС в 24 микрорайоне, торговый центр «Рахат» в 8А микрорайоне;
- 27 микрорайон: работы будут вестись у домов №№ 13 и 19. Под ограничением по технической воде до 17:00 часов дома №№ 17, 18;
- 28А микрорайон – под ограничением по технической воде до 17:00 часов дом №5;
- 26 микрорайон – под ограничением по питьевой воде до 20:00 часов здание областной мечети;
- 32 микрорайон – под ограничением по питьевой воде до 17:00 часов здание Yessenov University.
Плановых отключений электроэнергии в областном центре не будет, добавили в ГКП «АУЭС».
Диспетчерская служба ГКП «АУЭС»: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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