Увеличилось количество школьников в Мангистау

Количество учеников в мангистауских школах увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом и на 7% за последние 3 года. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказала руководитель регионального управления образования Динара Жумашева.

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В новом учебном году в сентябре будет введено в эксплуатацию 5 школ на 4 900 мест, пристройка к 1 школе на 200 мест. Кроме того, открыто 12 частных школ на 5 645 мест. Планируется, что новый учебный год начнут более 188 тысяч учащихся. На сегодняшний день в первые классы школ принято 17 тысяч заявлений от родителей. 84% школ готовы к отопительному сезону.

В Актау озвучена информация о готовности организаций образования к новому учебному году.

«Акт готовности получила 181 из них. Кроме того, дизельными генераторами обеспечены 34 школы, планируется приобретение генераторов для 4 школ. Создана рабочая группа по изучению готовности организаций образования к новому учебному году. Работы будут проведены до 21 августа. Более 100 тысяч школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Более 10 тысяч учеников 35 школ будет перевозить 171 автобус», - рассказала Динара Жумашева.

С 1 августа по 30 сентября проводится акция «Дорога в школу». В рамках кампании организована помощь детям, нуждающимся в социальной поддержке со стороны компетентных органов, меценатов, предпринимателей. На сегодняшний день более 3000 учащихся, спонсируемых местными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, получили необходимые для школы товары, школьную форму, финансовую помощь. Около 43 000 учащихся из семей, нуждающихся в социальной поддержке, получат финансовую помощь в размере 50 тысяч тенге.

«Охват детей в дошкольных организациях в возрасте от 2 до 6 лет составляет 89,5 %, от 3 до 6 лет - 100%. В целях охвата детей ДДУ в 2024 году планируется открытие 4 265 новых мест, тем самым охват детей составит 90%. На сегодняшний день открыто 9 частных детских садов на 690 мест. До конца года будет открыто еще на 3 575 мест», - сообщила спикер.

Кроме того, ведется текущий ремонт 53 детских садов, 145 школ, 11 колледжей. В рамках предвыборной программы партии «Amanat» из бюджета на модернизацию 20 школ выделено 680 млн. тенге, ведется текущий ремонт, оснащение предметных кабинетов, обновление школьной мебели, улучшение библиотечных, столовых и условий безопасности. В 101 школе приобретается более 200 предметных кабинетов. На сегодняшний день организованы конкурсные процедуры, доставлено 176 кабинетов.

К центру оперативного управления подключены системы видеонаблюдения и кнопки сигнализации 320 государственных организаций. В 247 учреждениях установлены турникеты и видеофоны. В 2024 году в 46 школах установят турникеты. В 100% организациях заключены договоры с охранными агентствами, имеется лизензированная охрана. В организациях образования имеется 16 362 камер видеонаблюдения. В текущем году будет обновлена 1531 видеокамера в 8 детских садах и 31 школе.

Из 286 частных учреждений 191 подключено к центру оперативного управления, в 189 установлены кнопки сигнализации. В 248 учреждениях есть турникеты и видеофоны, в 115 организациях действует лицензированная охрана.

«В регионе из 331 730 детей в возрасте 0-18 лет 10 343 имеют особые образовательные потребности. Их обслуживают 20 специальных организаций: 3 специальных детских сада, 4 специальные школы, 7 коррекционных кабинетов, 5 психолого-медико-педагогических консультаций, 1 реабилитационный центр. В организациях образования функционирует 122 кабинета инклюзивной поддержки. Кроме того, в организациях образования специальной психолого-педагогической поддержкой охвачено 5 226 детей. Однако рост контингента требует поэтапного увеличения сети специальных организаций образования. В этом году в населенном пункте Боранкул Бейнеуского района откроется кабинет коррекции на 60 мест», - рассказала Динара Жумашева.

В образовательных учреждениях области имеется потребность в кадрах. В основном они наблюдаются в русских классах. Одним из актуальных вопросов является то, что ряд руководителей школ являются исполняющими обязанности. Систематически объявляются конкурсы на вакантные должности. Данный вопрос предполагается решить через педагогов организаций образования, прошедших отбор кадрового резерва «1000 лидеров изменений в образовании». На сегодняшний день обучаются 14 педагогов, которые принимаются на должность руководителя организации образования без конкурса. Итоги подведут в конце года.