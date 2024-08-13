От кариеса в Мангистау страдают более 80% детей

Мангистауский областной стоматологический центр обслуживает свыше 800 тысяч человек. Из этого числа более 100 тысяч детей - это только жители Актау. Рост обращений связан с миграцией и каникулярным периодом. Об этом рассказал Куат Машырыков, директор Центра.

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Увеличение числа пациентов, как сказал главный стоматолог региона, идет за счет миграции в Мунайлинском районе. Численность только детского населения здесь превышает 60 тысяч человек.

«Поскольку областной стоматологический центр является консультативным центром, то за помощью к нам обращаются из всех районов. Особенно часто стали обращаться дети из сел Акшукур, Сайын Шапагатов, а также из Мунайлинского, Каракиянского и Мангистауского районов. Из-за возросшего количества приемов поликлиника испытывает большие затруднения. Мощность центра не позволяют удовлетворить потребностей всех желающих. Штатное расписание и обеспеченность кадрами не менялись с 2012 года, тогда как прирост детского населения за этот же период составил 67%. Ограниченные возможности центра не позволяют обеспечить приемом всех желающих. Отсюда постоянные недовольства, жалобы на очереди за талонами на прием. Особенно это ощущается во время летних каникул», - отметил Куат Машырыков.

Как сказал врач, полная санация полости рта предусматривает неоднократное посещение врача, а удаленность поликлиники создает большие сложности, и иногда это приводит к незаконченным случаям лечения.

Тем временем, по статистике Министерства здравоохранения РК, распространенность кариеса среди детского населения Мангистауской области превышает 80%.