В Актау в новые школы набирают учителей

В областном центре прошел День открытых дверей, организованный городским отделом образования в целях трудоустройства педагогов, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

В мероприятии приняли участие заместитель акима Актау Нуртас Сали, исполняющая обязанности руководителя городского отдела образования Тоты Күлметенова и руководители организаций образования, подведомственных отделу образования. В День открытых дверей приняли участие около 500 педагогов.

«Прием педагогов осуществляется в порядке проведения конкурса по назначению на должности педагогов государственных организаций образования согласно Приказу Министра образования и науки РК от 21 февраля 2012 года № 57. В новом 2024–2025 учебном году планируется открытие школ в 18, 19А микрорайонах», - сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела образования по городу Актау Тоты Кульметенова.

Информация об объявлении о приеме в школы, которые будут запущены в новом учебном году, будет размещена на официальном сайте и в социальных сетях отдела образования Актау (instagram aktau.bilim_bolimi, facebook Актауский городской отдел образования).