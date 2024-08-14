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13.08.2024, 19:03

Снести перголы в домах «на ножках» поручил аким Актау

Общество 0 0 Наталья Вронская

Бетонные перголы, установленные на крышах высотных зданий, представляют угрозу и портят кровлю домов. К такому выводу пришли члены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациями под председательством акима города Абилкаира Байпакова, сообщает пресс-служба актауской администрации.

фото с сайта wikimapia.org
фото с сайта wikimapia.org

Об этой проблеме ни один раз говорили жители 1 дома в 5 микрорайоне. Огромные бетонные плиты, выстроенные когда-то для красоты здания, пришли в негодность. Обслуживать конструкцию некому, да и не на что. В результате многотонные плиты рушатся кусками, падая вниз либо на кровлю, принося ущерб общедомовому имуществу.

В заседании приняли участие заместители акима города, управление по чрезвычайным ситуациям города, прокуратура и отделы акимата города. В ходе совещания с докладом о состоянии жилья выступил руководитель отдела жилищной инспекции города Актау Нурадин Кушербаев. По словам спикера, отделом проведена техническая экспертиза состояния многоквартирных жилых домов в городе.

«В Актау насчитывается 1291 многоквартирный жилой дом. Отделом проведена техническая экспертиза с целью определения состояния 106 домов в прошлом году и 43 многоквартирных жилых дома в текущем году. Согласно заключению технической экспертизы, капитальный ремонт требует один многоквартирный жилой дом в 5 микрорайоне. В том числе необходимо отремонтировать дополнительный строительный элемент (пергола), представляющий опасность. С населением проведена разъяснительная работа. Однако убрать строительный элемент жители не могут. Такой дополнительный строительный элемент (пергола) есть и в других многоквартирных жилых домах города», - сказал руководитель отдела жилищной инспекции города Актау Нурадин Кушербаев.

Аким города поручил ответственным провести анализ того, в скольких жилых домах расположен дополнительный строительный элемент (пергола).

«Безопасность граждан на первом месте. Поэтому городской жилищной инспекции совместно с городским управлением по чрезвычайным ситуациям необходимо проанализировать, в скольких жилых домах находятся перголы. Если жильцы и обслуживающие организации не могут убрать самостоятельно, нужно рассмотреть законность и принять необходимые меры, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Крыша 5 мкр. 1 дом. Стоп-кадр из видео ktk.kz

После проведения анализа состояния пергол в других многоквартирных домах аким поручил выдвинуть и рассмотреть соответствующие предложения.

Напомним, жители 5 микрорайона 1 дома еще два года назад записывали видеообращение к местным властям с просьбой решить «нависшую» над их домом потенциальную беду.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
полина1952
полина1952
я думаю они были сделаны не для красоты-а для чего то другого-но нашим умным чиновникам виднее
13.08.2024, 19:54
полина1952
полина1952
я думаю они были сделаны не для красоты-а для чего то другого-но нашим умным чиновникам виднее
13.08.2024, 19:53
maksimsh
maksimsh
Лучше бы аким поручил ЛИВНЕВКИ ПОЧИНИТЬ!!!! уже несколько месяцев игнорируют нашу заявку на 4мкр: постоянный стук и днем и ночью!!!!
13.08.2024, 18:27
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