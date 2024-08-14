Где отключат воду и электроэнергию в Актау 14 августа

Данные о плановых отключениях воды и электроэнергии в Актау сегодня, 14 августа, предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ГКП «АУЭС».

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Как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 августа, в областном центре будут отключать питьевую и техническую воду.

Плановые работы будут вестись в микрорайоне «Шыгыс-2» у домов №№ 371-374. До 15:00 часов под ограничением по питьевой воде дом №380.

Питьевую воду до 17:00 часов также отключат в домах №№ 1, 2 и 3, расположенных в 9 микрорайоне.

Плановое отключение технической воды до 17:00 часов ожидается в доме №41 14 микрорайона.

Работы будут вестись в 1 микрорайоне. Под ограничением по питьевой воде до 20:00 часов окажутся теннисный корт, район «Поле чудес» (напротив пляжа «Нур Плаза»), КОС-1, питомник, гостиница «Салем», базы отдыха.

Техническую воду отключат до 17:00 часов в доме №3 в 28 микрорайоне.

По данным ГКП «АУЭС», плановых ограничений жилых домов по электроэнергии в Актау не ожидается.

Диспетчерская служба ГКП «АУЭС»: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.