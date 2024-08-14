Придорожный участок земли хотят засадить деревьями в Актау

Крупный участок земли, расположенный у дороги в 9 микрорайоне, планируют засадить деревьями. Об этом сообщили в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

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В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Алима. По ее словам, крупный и ничем не засаженный участок земли расположен между домами №№ 8, 9 и автомобильной дорогой. Женщина считает, что его необходимо облагородить зелеными насаждениями.

Не первый год участок земли абсолютно голый. Считаю, что в этом месте можно было бы высадить деревья или цветы. Кроме того, между участком и домами проходит аллея. Деревья, а также другие растения, часть из которых высажена жильцами, только с одной ее стороны. Если высадить зеленые насаждения и с другой стороны, то со временем на участке появилось бы больше тени в летний зной. Аллея бы выглядела более облагороженной, тем более, городу нужно больше зелени, - поделилась Алима.

Корреспондент издания обратился за комментарием в Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Как выяснилось, у властей имеются планы по посадке деревьев на вышеназванном участке земли.

В данном месте планируется посадить деревья, такие как бирючина и гледичия, согласно дендрологическому плану, - сообщили в отделе ЖКХ.

Бирючина

Гледичия

При этом точных сроков проведения работ в акимате не обозначили.

По словам директора ТОО «Green City Aktau» Айбека Ерболекова, процесс может осложниться некоторыми факторами.

Мы планировали засадить это место деревьями, однако до сегодняшнего дня оно пустует из-за того, что под землей проходят коммуникации. Необходимо получить согласование не только от акимата, но и от коммунальных служб, так как если вдруг здесь произойдет авария, все перекопают, соответственно, повредят деревья. Все это может привести также к жалобам со стороны населения, - отметил он.

Стоит отметить, что подобного рода ситуации действительно происходили в Актау. Например, в апреле текущего года в Сети появилось видео с рабочими, которые вырубили живые деревья вдоль тротуара. В отделе ЖКХ тогда пояснили, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за реконструкции инженерных сетей.