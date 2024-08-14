Давление воды снизили в нижней и верхней зоне Актау

Давление технической воды снизили в верхней и нижней зоне областного центра. Об этом сообщили в ТОО «МАЭК».

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Об изменениях в подаче технической воды населению Актау в ТОО «МАЭК» сообщили сегодня, 14 августа.

В связи с проведением ремонтных работ на Центральном узле водоснабжения-1 (ЦУВС-1) сегодня, 14 августа, будет временное снижение давления технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города до 16:00 часов. Приносим извинения за временные неудобства, - сказано в сообщении предприятия.

Напомним, ранее в акимате Актау сообщали о закрытии участка дороги на два дня – с 13 по 15 августа. Подробнее по ссылке.