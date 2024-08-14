Дополнительные поезда для студентов из Мангистау запустят в преддверии учебного года

В преддверии нового учебного года в стране, в том числе по Мангистауской области, запустят дополнительные поезда для студентов. Работа проводится совместно с АО «Пассажирские перевозки». Об этом сообщили в министерстве транспорта РК (МТ РК).

Иллюстративное фото: rail-news.kz

Как отметили в ведомстве, при запуске дополнительных поездов учитывался повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона.

Комитетом железнодорожного и водного транспорта МТ РК принято решение о запуске дополнительных маршрутов из городов Актау и Атырау до города Алматы. В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны – без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства, - сказано в официальном сообщении.

Точечно по маршрутам:

в направлении «Актау – Алматы» дополнительно будут курсировать восемь пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа;

в направлении «Атырау – Алматы» железнодорожники добавят дополнительные три вагона на четыре даты (16, 18, 20,22 августа). Это 540 мест.

Студенты могут приобрести ж/д билеты на вокзалах Актау и Атырау. При увеличении заявок от студентов министерство транспорта готово рассмотреть их и поставить дополнительные вагоны, - отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в этом году парк новых вагонов обновится на 140 единиц. В следующем году поступят еще 226 новых вагонов. Работа по обновлению парка вагонов продолжается.

Ранее Lada.kz сообщала о запуске железнодорожного сообщения из Нукуса в Мангистаускую область. Его планируют запустить с 22 августа текущего года.