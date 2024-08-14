18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.44
523.69
5.22
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.08.2024, 13:30

Дополнительные поезда для студентов из Мангистау запустят в преддверии учебного года

Общество 0 0 Алия Шарипова

В преддверии нового учебного года в стране, в том числе по Мангистауской области, запустят дополнительные поезда для студентов. Работа проводится совместно с АО «Пассажирские перевозки». Об этом сообщили в министерстве транспорта РК (МТ РК).

Иллюстративное фото: rail-news.kz
Иллюстративное фото: rail-news.kz

Как отметили в ведомстве, при запуске дополнительных поездов учитывался повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов западного региона.

Комитетом железнодорожного и водного транспорта МТ РК принято решение о запуске дополнительных маршрутов из городов Актау и Атырау до города Алматы. В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны – без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства, - сказано в официальном сообщении.

Точечно по маршрутам:

  • в направлении «Актау – Алматы» дополнительно будут курсировать восемь пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа;
  • в направлении «Атырау – Алматы» железнодорожники добавят дополнительные три вагона на четыре даты (16, 18, 20,22 августа). Это 540 мест.

Студенты могут приобрести ж/д билеты на вокзалах Актау и Атырау. При увеличении заявок от студентов министерство транспорта готово рассмотреть их и поставить дополнительные вагоны, - отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в этом году парк новых вагонов обновится на 140 единиц. В следующем году поступят еще 226 новых вагонов. Работа по обновлению парка вагонов продолжается.

Ранее Lada.kz сообщала о запуске железнодорожного сообщения из Нукуса в Мангистаускую область. Его планируют запустить с 22 августа текущего года.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…