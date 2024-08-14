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14.08.2024, 15:48

Щебёночно-мастичный асфальтобетон начали использовать при ремонте дорог в Мангистау

Общество 0 195 Гульмира Садырова

В Актау завершается ремонт дороги между 31А микрорайоном и торгово-развлекательным центром «Байтерек». Нововведением стала замена старого асфальта на щебёночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Строители меняют на новые устаревшие бордюры. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского филиала национального центра качества дорожных активов.

Укладка нового покрытия. Фото пресс-службы предприятия
Укладка нового покрытия. Фото пресс-службы предприятия

За качеством строительства следят дорожные инженеры национального центра.

«Впервые в нашем регионе в дорожном строительстве применяется щебёночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. Материал очень прочный и прослужит долго, такое дорожное покрытие существенно сокращает тормозной путь для автомобиля, на дороге не скапливается дождевая вода. В дальнейшем планируется использовать это новшество во всех проектах дорожного строительства области», - говорят специалисты ведомства.

На поверхности нового асфальта будут установлены дорожные знаки из термопластичного материала. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, как отметили в пресс-службе, используется также при капитальном ремонте автомобильной дороги Курык-Жетыбай общей протяженностью 64 километра.

Проект выполняется по заказу Актауского городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Подрядчиком является предприятие «Болашак-Озен».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Если положат качественный асфальт, то акимат разориться.
14.08.2024, 12:01
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