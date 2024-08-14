18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.44
523.69
5.22
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.08.2024, 16:02

Мангистау нуждается в новом здании областной детской больницы

Общество 0 150 Гульмира Садырова

В Мангистау отмечается  рост населения, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 6 тысяч человек. Количество пациентов, госпитализириуемых в стационар, увеличивается. В этой связи регион нуждается в расширении возможностей больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Здание больницы. Фото из архива Lada.kz
Здание больницы. Фото из архива Lada.kz

Области необходима  централизованная многопрофильная детская больница, способная оказывать стационарную и стационарозамещающую помощь третьего уровня. В ней нуждаются дети от рождения до 18 лет с проблемами неврологического, хирургического, педиатрического, травматологического, ортопедического, оториноларингологического, неонаталогического, инфекционного направления, а также реабилитации.

«Все здания областной детской больницы старые, не типовые, просто приспособленные. В стационаре развернуты два реанимационных отделения на девять коек и шесть коек для инфекционного профиля. Количество коек  остается на прежнем уровне уже в течение более 20 лет. Увеличить их численность  невозможно из-за отсутствия помещения. В приемное отделение стационара, кроме актауских пациентов, обращаются жители двух районов: Мунайлинского и Тупкараганского. Требуемая областная многопрофильная детская больница должна иметь базовое оснащение (компьютерную и магниторезонансную установку с круглосуточной интервенционной службой и соответствующим сопровождением, полноопционные экстренные и плановые операционные со специфическим отделением реанимации и интенсивной терапии для плановых пациентов и отдельным блоком кратковременной интенсивной терапии для пациентов третьего уровня стационарозамещающей помощи», - рассказали в пресс-службе управления.

В настоящее время, как заметили в ведомстве, Мангистауская областная многопрофильная  детская больница оказывает стационарную помощь детскому населению области на 310 профильных койках.

«Ежегодно стационарную помощь получают около 15 000 пациентов. До 2 500 детей ежегодно проходят лечение в дневном стационаре, свыше 20 000 получают консультативно-диагностическую помощь узких специалистов стационара. Ежегодно в приемное отделение от рождения до 18 лет обращаются более 75 000 детей, из них только в травмпункт - около 25 000 пациентов», - прокомментировали в управлении здравоохранения. 

Для справки: больница основана в 1978 году, в 1981 году возведена пристройка к инфекционному отделению, в 2009 году - к основному зданию. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…