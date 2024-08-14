Мангистау нуждается в новом здании областной детской больницы

В Мангистау отмечается рост населения, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 6 тысяч человек. Количество пациентов, госпитализириуемых в стационар, увеличивается. В этой связи регион нуждается в расширении возможностей больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Здание больницы. Фото из архива Lada.kz

Области необходима централизованная многопрофильная детская больница, способная оказывать стационарную и стационарозамещающую помощь третьего уровня. В ней нуждаются дети от рождения до 18 лет с проблемами неврологического, хирургического, педиатрического, травматологического, ортопедического, оториноларингологического, неонаталогического, инфекционного направления, а также реабилитации.

«Все здания областной детской больницы старые, не типовые, просто приспособленные. В стационаре развернуты два реанимационных отделения на девять коек и шесть коек для инфекционного профиля. Количество коек остается на прежнем уровне уже в течение более 20 лет. Увеличить их численность невозможно из-за отсутствия помещения. В приемное отделение стационара, кроме актауских пациентов, обращаются жители двух районов: Мунайлинского и Тупкараганского. Требуемая областная многопрофильная детская больница должна иметь базовое оснащение (компьютерную и магниторезонансную установку с круглосуточной интервенционной службой и соответствующим сопровождением, полноопционные экстренные и плановые операционные со специфическим отделением реанимации и интенсивной терапии для плановых пациентов и отдельным блоком кратковременной интенсивной терапии для пациентов третьего уровня стационарозамещающей помощи», - рассказали в пресс-службе управления.

В настоящее время, как заметили в ведомстве, Мангистауская областная многопрофильная детская больница оказывает стационарную помощь детскому населению области на 310 профильных койках.

«Ежегодно стационарную помощь получают около 15 000 пациентов. До 2 500 детей ежегодно проходят лечение в дневном стационаре, свыше 20 000 получают консультативно-диагностическую помощь узких специалистов стационара. Ежегодно в приемное отделение от рождения до 18 лет обращаются более 75 000 детей, из них только в травмпункт - около 25 000 пациентов», - прокомментировали в управлении здравоохранения.

Для справки: больница основана в 1978 году, в 1981 году возведена пристройка к инфекционному отделению, в 2009 году - к основному зданию.