Гроза и град: в Мангистау объявили штормовое предупреждение

На территории Мангистауской области 15 августа объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет».

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РГП «Казгидромет» предупредил жителей региона о возможных ухудшениях погодных условий.

Ночью 15 августа и утром на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре региона порывы до 15-20 метров в секунду, временами до 25 метров в секунду. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе – высокая пожарная опасность. По Актау: 15 августа ночью и утром ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность, - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в Актау днем температура воздуха дойдет до +27..+29 градусов Цельсия, ночью опустится до +18..+20 градусов.

Скорость ветра ночью составит 2-7 метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду. Возможны порывы до 15-18 метров в секунду.